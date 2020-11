Internacionais reintegrados

Oleg Reabciuk e Luther Singh regressaram ontem aos trabalhos do plantel do P. Ferreira, tendo em vista a preparação do jogo desta sexta-feira, frente ao Famalicão e que abre a jornada 8 da Liga.

O defesa-esquerdo moldavo e o extremo sul-africano estiveram nas respetivas seleções e falharam o último compromisso dos castores, na deslocação a Oliveira de Azeméis, para a Taça de Portugal. Reabciuk e Luther Singh devem recuperar a titularidade.

De resto, Jorge Silva continua entregue ao departamento médico.