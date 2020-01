João Amaral confirmado até ao final da época

O Lech Poznan confirmou o empréstimo de João Amaral ao P. Ferreira até ao final da época, e sem opção de compra do passe.

O médio de 28 anos já falou à imprensa polaca e justificou a mudança com questões familiares. "A minha noiva está grávida e dará à luz em abril. É uma situação difícil para mim, porque não consigo manter minha concentração e poder dar o melhor pelo clube", referiu o jogador, que em 2018 se transferiu do Benfica para o Lech Poznan, garantindo o regresso ao clube polaco no final do empréstimo. "Quero dizer que, após os seis meses do empréstimo, voltarei definitivamente a Poznan para me focar apenas no clube".

João Amaral vai integrar o plantel de Pepa nas próximas horas, mas ainda não estará à disposição do treinador para o jogo com o Moreirense.