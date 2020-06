João Amaral e o penálti 'anulado' ao Paços: «Têm de nos explicar melhor as regras do VAR»

João Amaral mostrou-se revoltado com o trabalho do árbitro Rui Costa no duelo desta sexta-feira com o Sporting. Em especial devido ao penálti assinalado pelo juiz, que posteriormente foi anulado após consulta das imagens no VAR.





"É penalti. O árbitro marcou e senti um toque no pé. Não consigo perceber como vai ao VAR e depois já não marca. Têm de nos explicar melhor as regras do VAR pois estamos a semana a trabalhar e a treinar e depois acontece isto. Podíamos sair daqui com a vitória", afirmou o avançado do Paços de Ferreira que, à Sport TV, não escondeu a sua indignação: "A nós não nos disse nada. Disse que não vi um empurrão e não podia ter visto pois sofri um toque no pé".O jogador dos castores, apesar da derrota, ainda conseguiu tirar ilações positivas do jogo. "Toda a gente viu que o Paços foi superior e podíamos ter saído com a vitória. A equipa está de parabéns e vamos conseguir-nos manter na primeira divisão de certeza", concluiu.