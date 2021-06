João Amaral na Polónia

João Amaral já começou os trabalhos de pré-época no Lech Poznan, equipa que detém o passe do jogador até junho de 2022. O médio cumpriu as duas últimas épocas ao serviço dos castores empréstimo dos polacos e a intenção da SDUQ passa por manter o jogador por mais uma temporada. Ambição, contudo, que vai depender da vontade do treinador do Lech Poznan, que já anunciou que só emitirá uma decisão depois da análise ao desempenho de João Amaral durante os trabalhos de pré-temporada.

Entretanto, Diaby também já terminou as férias e começou mais cedo os trabalhos na Mata Real no sentido de recuperar os índices físicos. Recorde-se que o médio esteve afastado alguns meses da competição devido a uma lesão grave no tendão de Aquiles.