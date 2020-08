João Amaral vai continuar a defender as cores do P. Ferreira na próxima temporada. O extremo irá continuar ao serviço dos castores e uma vez mais por empréstimo do Lech Poznan, da Polónia.





O anúncio foi feito pelo próprio emblema polaco, através do site oficial, numa nota na qual deu conta de que os clubes chegaram a acordo esta terça-feira para nova cedência.Na época passada, João Amaral foi peça importante na segunda metade da época do P. Ferreira, tendo participado em 20 jogos e marcado um golo.