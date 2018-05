Continuar a ler

O ex-técnico pacense assume as suas responsabilidades e lamenta não ter tido o sucesso de manter o Paços na Liga NOS. "Quando chegámos, identificámos as debilidades e queria um jogador por setor. Entraram dois médios (Rúben Micael e Rafael Assis). Entendo que esse não reforço se ficou a dever às duas vitórias consecutivas que tivemos, nas Aves (2-0) e em casa diante do Feirense (2-1). Foi, no entanto, um grande revés naquilo que entendi ser importante na altura para o Paços", afirmou.De "consciência tranquila" por "tudo ter feito para que o desfecho fosse diferente", João Henriques admite, ainda assim, "o amargo de boca" de não saber se as coisas teriam sido diferentes com mais esses reforços solicitados. "Entretanto, o mercado fechou, depois tivemos lesões, apareceram os castigos, que condicionam sempre, e, em alguns momentos, também nos faltou um pouco a estrelinha da sorte. Foi complicado e cada um tem a sua quota-parte de responsabilidade, embora estas questões fiquem mais agarradas ao último treinador", insistiu.Henriques não revela, contudo, "arrependimentos" e fala numa "aprendizagem enriquecedora", adiantando mesmo que "este revés no processo evolutivo como treinador" deixou-o "mais forte e preparado" para os próximos desafios."O desfecho de 2017/18 mancha uma época que até deixou uma imagem positiva", concluiu João Henriques, sem esquecer também o trabalho realizado no Leixões, na altura em zona de subida na Segunda Liga, que fez despertar o interesse dos pacenses.Após ter garantido a permanência do Portimonense na Liga NOS, Vítor Oliveira, recordista de subidas de divisão, é o nome mais desejado para suceder a João Henriques.