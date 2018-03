Ao cabo de cinco encontros seguidos sem triunfar, o Paços de Ferreira deu uma sapatada na crise e, diante do líder FC Porto , somou uma moralizadora vitória que permite aos castores deixar a zona de despromoção. No final do encontro, João Henriques mostrou-se naturalmente satisfeito pelo resultado e elogiou a atuação da sua equipa."Ganhar é o cenário perfeito. Tínhamos as nossas possibilidades e agarrámos-nos com tudo o que tínhamos para conseguirmos algo com as nossas possibilidades. Queremos continuar a somar pontos e isso é fundamental. Estamos muito confiantes com o trabalho que estamos a fazer""Temos um grupo fantástico. É um grupo forte. Foi uma semana muito difícil para nós. Este é o clique que precisávamos para fazer uma reta final condizente com o valor desta equipa. É uma vitória importante para dar confiança à equipa. Esta vitória é também para os nossos adeptos, queríamos também presenteá-los com uma vitória"

Autores: José Miguel Machado e Rúben Tavares