- Sérgio Conceição não o cumprimentou porque achou que tinha mandado fazer antijogo?

– Vou falar de futebol.É importante ter a estrelinha que nos tem fugido. Percebo a frustração, mas nós fizemos o nosso trabalho. Fizemos um extraodinário jogo, com uma primeira parte fantástica e depois soubemos sofrer. Tivemos a sorte do jogo nalgumas situações. A grande penalidade não existiu, mas estudámos bem o adversário e sabíamos para onde o Brahimi ia bater.

– Sérgio Conceição queixa-se de antijogo. Quer comentar?

– Não foi diferente do que fizemos noutros jogos. Com o Benfica, tivemos 48 minutos de tempo útil. Com o FC Porto, 40. Foi assim tao diferente? Temos de ser factuais, não podemos dizer as coisas na emoção.»

– Não são acusações graves?

– Talvez se estivesse a dar indicações em vez de olhar para mim, tivesse ganho. Não disse a ninguém para simular lesões. Temos imenso respeito pelo FC Porto, mas fomos competentes. Há mérito a dar as estas equipas.

– Teve medo de deixar os jogadores queixosos em campo?

–Os jogadores estavam exaustos e tínhamos de optar, foi um risco. É esta imagem que queremos dar nesta reta final do campeonato.