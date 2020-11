João Pedro Sousa elogia o P. Ferreira: «É uma das equipas de que gosto neste campeonato»

Depois do triunfo frente ao Marítimo, na jornada passada, e da vitória frente ao Oriental, na Taça de Portugal, o Famalicão desloca-se ao terreno do P. Ferreira, esta sexta-feira, à procura do terceiro jogo consecutivo a vencer, o segundo para efeitos de campeonato.





No entanto, no seio do emblema minhoto há a consciência de que essa tarefa será de enorme dificuldade, tal como constatou João Pedro Sousa esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao embate. O técnico dos famalicenses deixou rasgados elogios aos castores, a Pepa e confessou estar à espera de um jogo "complicadíssimo"."Vamos ter uma jornada muito complicada, um jogo extremamente difícil, perante uma equipa muito competitiva, muito organizada, com um excelente treinador e uma excelente equipa técnica. É das equipas de que gosto no nosso campeonato. Está sempre equilibrada. Difícil fazermos a análise ao Paços e encontrarmos momentos em que está desequilibrado. É complicado desorgazinar uma equipa como o Paços. Um dos nossos objectivos é desorganizar as equipas para chegar aos golos e às vitórias, mas o Paços é uma equipa difícil para o fazer. Espera-nos um jogo difícil, mas o objetivo passa como sempre por vencer", apontou o técnico.A atravessar a melhor fase da temporada, fruto dos dois triunfos consecutivos, o Famalicão quer carimbar em definitivo a regularidade que tem faltado. Não obstante, João Pedro Sousa não quer que a equipa embandeire em arco, pelo que colocou alguma água na fervura. "É sempre importante ganhar, é importante vencer consecutivamente, mas importante são as semanas que temos tido de trabalho. Trabalhamos sobre este jogo, sobre esta vitória, que foi importante. E o processo continua. Acontecesse o que acontecesse, o processo é contínuo e temos de continuar a trabalhar sobre o que está bem e rectificar o que está mal", referiu.O jogo da Taça de Portugal, frente ao Oriental, trouxe mais minutos de jogo a Trotta, Luiz Junior e Jhonata Robert. E João Pedro Sousa ficou agradado com o que viu. "Já tinha dores de cabeça antes de os pôr a jogar. Estou contente com a prestação deles e seguramente estarão disponíveis e prontos e capazes de fazer jogos com melhor rendimento. É o que esperamos de todos os jogadores. Esta entrega e esta disponibilidade", concluiu.