João Pedro vinca confiança do Paços

Autor de um golo de belo efeito, João Pedro mostrou-se satisfeito pelo triunfo do P. Ferreira. "Foi um jogo difícil contra um adversário direto. Temos de continuar a trabalhar, ainda há muito a fazer e temos de pensar em conquistar os três pontos em todos os jogos. Estamos bem e confiantes, temos de continuar assim", disse o avançado, que referiu ainda que as contas pela Europa se fazem "no fim".

Já Stephen Eustáquio realçou o esforço coletivo dos castores: "Este era um jogo muito importante. Queríamos ganhar para aumentar a distância para o Vitória e a performance dos meus colegas foi de grande nível."