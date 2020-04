Jogadores do P. Ferreira aceitam cortes nos ordenados até junho

Os efeitos financeiros negativos provocados pela COVID-19 forçaram a SDUQ do P. Ferreira a fazer um reajustamento na folha salarial do plantel para os meses de abril, maio e junho. Paulo Meneses confirmou a Record que todos os jogadores aceitaram uma redução salarial neste período que falta até ao final da temporada, com o compromisso de ser reposto no futuro.





"Falámos com os jogadores e todos eles, numa atitude de responsabilidade e consciência pelo que atravessamos, aceitaram fazer um acordo com o clube no que diz respeito aos pagamentos dos próximos três meses", referiu o presidente da SDUQ, satisfeito pela total abertura demonstrada pelos jogadores. "Formalizámos os acordos e estes terão uma redução salarial, com reposição parcial nos meses seguintes", acrescentou, sem mencionar qual foi a percentagem de redução acordada com os jogadores.Paulo Meneses agradeceu a compreensão de todos os elementos do plantel e considerou que a atitude demonstra "responsabilidade e respeito pelo clube, num momento complicado para todos, para o futebol atual e, em particular, para o Paços de Ferreira", concluiu.