O plantel, equipa técnica e funcionários do P. Ferreira fizeram ontem os respetivos testes da Covid-19 para despistagem da doença.





Com esta antecipação de exame, os jogadores poderão regressar aos trabalhos no relvado na próxima segunda-feira, mas com todas as medidas de isolamento para cumprir os regulamentos estabelecidos pela DGS. Os treinos serão individualizados e distribuídos pelos relvados do complexo desportivo da Mata Real.Simão Bertelli lesionou-se num exercício em casa e vai ter de ser operado, levando à chamada de José Oliveira, dos sub-19.