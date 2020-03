Jogadores vão poder recuperar

Os pacenses suspenderam todas as atividades por tempo indeterminado na sequência da interrupção dos campeonatos profissionais, o que vai permitir ao departamento médico recuperar Bruno Santos, Welthon, Adriano Castanheira e Marcelo. Os jogadores estariam fora das opções se o jogo com o Rio Ave se realizasse esta noite, conforme confirmou Pepa na conferência de imprensa de antevisão do embate com os vila-condenses, que se realizou antes de ter sido conhecida a decisão da Liga de suspender os campeonatos.