Jóia da formação do Real Madrid a caminho do P. Ferreira

Martín Calderón, médio de 21 anos da cantera do Real Madrid, está muito próximo de ser reforço do P. Ferreira, avança a 'Marca'.





O jogador fez toda a formação no Real Madrid, onde chegou em 2013, e nas últimas três temporadas atuou no Real Madrid Castilla partindo agora para a primeira aventura fora do seu país natal. Martín foi internacional espanhol nas categorias sub-17, sub-18 e sub-19.