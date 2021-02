Jordi explica sucesso do Paços de Ferreira

O bom desempenho do Paços de Ferreira no campeonato português já é notícia no Brasil e a deslocação ao terreno do líder Sporting mereceu as atenções da imprensa. A influência de Jordi na baliza pacense foi o principal destaque da GloboEsporte, que esteve à conversa com o guarda-redes que defendeu as cores do Vasco da Gama.





"Felizmente, atuei em todos os jogos do campeonato e essa sequência e confiança resultaram em marcas pessoais que me enchem de orgulho. Estar como o segundo guarda-redes com menos golos sofridos na competição é uma vitória de todos", referiu o jogador, de 27 anos, sublinhando que "- Temos um grupo de jogadores novos, com muita vontade de se firmar na Europa. Acredito que o grande segredo da equipa, além da liderança do ‘mister’ Pepa, é o comprometimento de todos entrarem em campo, seja para treinar ou jogar uma partida, com a mesma intensidade".Para além de Jordi, o plantel conta ainda com os brasileiros Michael Fracaro, Marcelo, Maracás, Luiz Carlos, Uilton, Lucas Silva e Douglas Tanque.