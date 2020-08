Jordi Martins é reforço do P. Ferreira, anunciou esta segunda-feira o emblema pacense. O guarda-redes, de 26 anos, que chega do Vasco da Gama a custo zero, assinou contrato com os castores até 2022.





No currículo, Jordi conta com passagens pelo Centro Sportivo Alagoano (CSA), onde alinhou em 2019, tendo realizado 29 jogos, avançando esta época para a segunda experiência fora do Brasil, depois de ter representado o Tractor, do Irão, em 2018.