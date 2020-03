Jorge Silva ganhou a confiança de Pepa

O Paços de Ferreira abriu as portas Liga NOS a Jorge Silva e a resposta do lateral direito está a corresponder às expectativas, tanto que já soma 15 jogos com a camisola dos castores e usufruiu do estatuto de titular nos últimos jogos do campeonato. Condição reforçada desde a lesão de Bruno Santos e que deverá manter quando regressarem as competições, até porque o treinador Pepa está satisfeito com o trabalho de Jorge Silva e porque a recuperação de Bruno Santos ainda deve demorar algum tempo.