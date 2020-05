José Oliveira e Jeimes mostram qualidades a Pepa

O regresso aos trabalhos do plantel do P. Ferreira juntou José Oliveira e Jeimes, ambos oriundos dos sub-19. Os guarda-redes foram chamados por Pepa para colmatar a ausência prolongada de Simão Bertelli (foi operado) e a experiência de ambos está a corresponder às expectativas.





"É uma aprendizagem única trabalhar com os melhores. Estou muito feliz por chegar ao nível superior de um clube que tanto me diz e que faz parte da minha vida. Com trabalho e humildade irei fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ser melhor amanhã", referiu José Oliveira, internacional sub-18 português.Já Jeimes, que foi contratado no início da época, também revelou o entusiasmo por estar a treinar com o plantel profissional. "Tem sido uma semana de trabalho muito boa. Nestes dias aprendi muito, e, a cada dia que passa, sinto-me mais em casa", referiu aos órgãos de comunicação do clube.