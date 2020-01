Oficializada que está a saída de Bernardo para o Chaves, o P. Ferreira pretende agora resolver as situações de Kevem e Rafael Gava para permitir a inscrição de mais jogadores na Liga Portugal. Os castores já contrataram Eustáquio, Castanheira e João Amaral, mas continuam no mercado à procura de soluções para dotar o plantel de Pepa com mais um central e um avançado.