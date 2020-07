Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Lucas Silva interessa para o ataque do Paços de Ferreira O extremo-direito, de 22 anos, tem contrato com o Flamengo, mas a possibilidade de se mudar para a capital do móvel em agosto está em aberto





• Foto: Reuters