Luís Bastos assinou contrato profissional válido por duas temporadas com o P. Ferreira, anunciou este sábado o clube no site oficial. O jovem lateral-esquerdo, que começou a trabalhar com a equipa principal em maio, vê agora a ligação aos castores estender-se até 2022, sendo homem da casa, depois de vários anos nos escalões de formação do clube.





"Estou muito feliz e orgulhoso por assinar contrato profissional pelo meu clube de coração, o clube da minha terra", disse o futebolista ao site do clube.