Luiz Carlos alarga opções

Luiz Carlos está praticamente recuperado de uma lesão que o tem afastado da competição e já deve entrar nas contas de Pepa para a deslocação ao terreno do Santa Clara. Uma boa notícia para o treinador, tendo em conta a importância do médio no equilíbrio do sector e que poderá valer-lhe o regresso à titularidade. Já Bruno Santos está com o processo de recuperação mais atrasado e ainda não é certo que esteja em condições de viajar aos Açores.

De resto, este embate poderá marcar a estreia de Marcelo com a camisola dos castores. O central ainda foi convocado para o jogo com o Benfica, mas não saiu do banco.