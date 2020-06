Luiz Carlos atenua castigos

A vitória sobre o Belenenses SAD deixou o P. Ferreira mais desafogado na classificação, mas o desfecho da última jornada condicionou as opções do treinador Pepa, dado que os castores perderam o médio Diaby e o extremo Castanheira, dois jogadores importantes da equipa, não podem jogar em Tondela devido a castigo. Em compensação, Luiz Carlos já estará à disposição de Pepa para o embate com os tondelenses, ao passo que os lesionados Simão Bertelli e Murilo são baixas certas.