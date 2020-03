O contrato do médio Luiz Carlos termina em junho deste ano e a SDUQ pacense está a ponderar avançar com uma proposta de renovação.





O jogador, de 34 anos, tem sido presença habitual na equipa titular e importante no equilíbrio do coletivo.Motivos que reforçam a intenção de segurar o brasileiro por, pelo menos, mais uma temporada.Recorde-se que Luiz Carlos foi um dos principais reforços dos castores para atacar a subida de divisão.Aposta que correspondeu às expectativas, à semelhança do que está a acontecer nesta época.