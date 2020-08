Luiz Carlos renovou este sábado contrato com o P. Ferreira por mais uma época, revelou o clube no site oficial. O médio brasileiro avança desta forma para a 5.ª temporada (não consecutiva) ao serviço dos castores.





Luiz Carlos já realizou um total de 134 jogos com a camisola do Paços de Ferreira, sendo dos jogadores mais experientes do principal escalão do futebol português. No currículo do jogador constam igualmente passagens pelo Sp. Braga, Al-Ahli Jeddah e o Osmanlispor.