Luther Singh e David Sualehe para anunciar no P. Ferreira

O P. Ferreira assegurou as contratações de Luther Singh e de David Sualehe, segundo apurou o nosso jornal. O extremo sul-africano e o lateral-esquerdo luso-moçambicano vão alinhar pelos castores na próxima temporada, depois de representarem o Moreirense e o Farense, respetivamente.





Os dois jogadores fizeram os habituais exames médicos e já se juntaram ao restante plantel no treino desta segunda-feira, devendo ser oficializados como reforços dos pacenses nas próximas horas. Sualehe chega para reforçar o lado esquerdo da defesa e colmatar a potencial saída de Oleg Reabciuk, que, tal como o nosso jornal já noticiou, tem mercado e é alvo do Nantes.Já Luther Singh, jogador que pertence aos quadros do Sp. Braga, chega para aumentar a competitividade e a profundidade nas alas.