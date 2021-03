Maracás e a derrota no Dragão: «Em dois lances decisivos vacilámos»

Maracás, defesa-central do Paços de Ferreira, considerou a justa a vitória do FC Porto mas destacou a boa réplica deixada pela equipa pacense no Estádio do Dragão.



"A equipa esteve bem durante o jogo. Em dois lances decisivos vacilámos, é continuar a trabalhar como temos trabalhado e vamos jogo a jogo. Vamos conquistar os nossos objetivos. A vitória do FC Porto foi merecida. Conseguiram converter as oportunidades que tiveram. Vamos conseguir grandes coisas no campeonato", afirmou o jogador de 26 anos, na flash-interview, à Sport TV.





O Paços de Ferreira continua bem colocado para conseguir uma vaga nas competições europeias. E o jogador brasileiro acredita que é possível. "É importante manter a distância para o sexto lugar. Estamos cada vez mais perto de conquistar o nosso objetivo. É continuar neste registo. Oxalá terminemos o campeonato de uma grande maneira", concluiu.