O P. Ferreira continua a preparar a deslocação ao terreno do líder Famalicão, agendada para sábado, e há ainda uma dúvida por esclarecer no plantel. Isto porque o defesa Maracás se lesionou no jogo de preparação realizado anteontem contra os sub-19 e vai ser hoje reavaliado para perceber a extensão da lesão e se estará ou não apto para o reatar da competição.





No entanto, tudo indica que o central irá recuperar a tempo de ser titular. De resto, Luiz Carlos também deverá reintegrar os trabalhos sem limitações, ele que foi poupado do jogo-treino com os juniores, juntamente com Kevem. Para já, fora da preparação devido às seleções estão Oleg, Dadashov e o jovem avançado Diogo Almeida.