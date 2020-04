Maracás sonha com voos mais altos

O central Maracás foi o único reforço brasileiro que chegou no início da época a conseguir o estatuto de titular na equipa pacense, mas as qualidades do defesa, de 25 anos, não convenceram apenas o técnico Filipe Rocha, já que, mesmo com Pepa no comando técnico, continua a ser o elemento mais regular no sector.





Nem a chegada do experiente Marcelo retirou protagonismo, mantendo-se firme num sector que considera ser de difícil gestão."Jogar na linha defensiva exige muita concentração e muita responsabilidade, porque um pequeno erro pode ser fatal. Temos de estar concentrados do início ao fim do jogo", referiu o jogador ao site do clube.Maracás demonstrou satisfação por estar ao serviço dos castores, mas admitiu que o seu destino inicial em Portugal seria outro emblema."Sempre tive o sonho de jogar na Europa e é verdade que cheguei para representar outro clube, mas quando soube do interesse do Paços de Ferreira perguntei a alguns amigos sobre o clube e não pensei duas vezes em vir para cá", explicou o brasileiro, sem esconder que as diferenças visíveis em relação ao futebol praticado no Brasil: "Exige muita concentração e no início tive dificuldades de adaptação, já que o ritmo é muito diferente, mais rápido e dinâmico. Com muito empenho e dedicação, consegui adaptar-me ao estilo e estou cá, mas pretendo alcançar voos maiores, embora esteja muito feliz no Paços de Ferreira, pois é um clube grande e muito bem organizado".Maracás confidenciou ainda o que mais lhe custa no futebol. "Das partes mais difíceis é saber lidar com as derrotas, temos de estar preparados para todos os cenários, mas é horrível perder. Fico muito chateado e saio do campo com a sensação de que poderia ter feito mais qualquer coisa para evitar a derrota".