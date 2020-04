O P. Ferreira tem deixado alguns testemunhos dos jogadores do plantel profissional neste período de confinamento e convidou Marcelo a desvendar como tem ocupado o seu tempo.





O central brasileiro destacou o trabalho físico faz "logo pela manhã" para manter a forma física e dando seguimento ao plano de treino delineado pela equipa técnica, enquanto não são retomados os treinos."Estamos todos à espera que este momento termine o mais rápido possível, porque estou com saudades de jogar. Espero que nos reencontremos o mais rápido possível no estádio", referiu Marcelo, depois de divulgar os filmes e séries que vai acompanhando."Também levo o meu cão a passear, logo pela manhã ou ao final do dia, mas sempre respeitando a mantendo as distâncias de segurança", frisou.