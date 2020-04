Marco Baixinho com ambições elevadas

O central Marco Baixinho não esconde o sonho de poder representar um dos três grandes do futebol português e também reconheceu a esperança de chegar ao topo do futebol nacional para poder experimentar os campeonatos espanhol e inglês.





"Ambiciono jogar sempre ao mais alto nível possível e durante o máximo de tempo que puder", referiu o defesa, de 30 anos, ao blog Arruda Woman, aproveitando a oportunidade para partilhar as motivações de ser profissional de futebol: "O que mais me encanta é o próprio jogo em si, aqueles 90 minutos semanais são o que realmente me motiva, trabalhamos a semana toda para esse momento e, quando chega, consigo abstrair-me de tudo e dar o meu melhor, essa é a melhor sensação".A paragem forçada das competições também foi abordada por Marco Baixinho. "Não tem sido fácil, como não tem sido para ninguém. O meu caso não é exceção, mas tento ver o copo meio cheio. Mantenho os meus treinos diários em casa porque o clube vai-nos enviando os treinos para que não percamos a forma. A parte boa deste período é o tempo que tenho agora a mais para estar em casa com a minha família e fazer muita coisa que não tinha tanto tempo antes", concluiu.