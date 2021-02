Marco Baixinho e Luiz Carlos homenageados pelo P. Ferreira

Marco Baixinho e Luiz Carlos chegaram aos 100 jogos na Liga NOS ao serviço do P. Ferreira e foram homenageados antes do início do jogo com o V. Guimarães com a entrega de uma camisola do clube, alusiva ao número alcançado.





O central completou uma centena de jogos no embate com o Sporting, enquanto Luiz Carlos atingiu o mesmo número contra o Tondela, ambos os jogos realizados neste mês de dezembro. Marco Baixinho cumpre a quinta temporada consecutiva no clube pacense, enquanto Luiz Carlos vive a sua experiência no P. Ferreira desde 2018/2019, depois de ter representado os castores entre 2011 e 2013.Noutro âmbito, Hélder Ferreira dedicou o golo ao lesionado Diaby, erguendo uma camisola do médio após marcar.