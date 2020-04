Marco Baixinho renova até 2022

O central Marco Baixinho chegou a acordo para continuar a fazer parte dos quadros do Paços de Ferreira até junho de 2022.





O defesa, de 30 anos, chegou há cinco temporadas proveniente do Mafra, pelas mãos de Jorge Simão, tornando-se num jogador importante no plantel ao conquistar o estatuto de capitão.Marco Baixinho não vinha a ser aposta contínua de Pepa na equipa titular, apesar das regulares presenças nas convocatórias do treinador, mas o compromisso para a renovação foi conseguido no início da temporada.