A despromoção do P. Ferreira à 2ª Liga já está a ter consequências em termos de plantel, com o caso mais evidente a ser o da saída de Bruno Moreira para o Rio Ave. Quem também está de saída da Mata Real é Mário Felgueiras. O experiente guarda-redes, de 30 anos, tinha renovado até 2021 há pouco mais de um ano, mas a descida de divisão e o salário considerado elevado para a nova realidade levou as duas partes a um entendimento que passará pela rescisão amigável do seu vínculo.

Por outro lado, o médio André Leão também poderá seguir o mesmo caminho, mas apenas se não chegar a acordo com os castores no processo de revisão do seu salário, que está em curso. O médio, de 32 anos, regressou ao clube pacense na temporada finda, tendo à chegada rubricado um acordo válido até 2020. Foi utilizado em 23 jogos oficiais, 18 dos quais no campeonato.

Também o dossiê relacionado com a equipa técnica aguarda resolução, já que está sobre a mesa uma possível saída do treinador João Henriques. O técnico foi contratado pela SDUQ no início de janeiro, mas não conseguiu evitar a despromoção do emblema da Capital do Móvel. Sócios pedem assembleia Um grupo de 40 sócios entregou ontem, na secretaria do clube, um documento a solicitar uma assembleia geral extraordinária para esclarecimentos sobre o momento desportivo e de gestão da SDUQ, da qual está de saída o líder, Rui Seabra, tal como já noticiámos. Os sócios querem esclarecimentos sobre a gestão desportiva nas duas últimas épocas – trocas de treinadores, saída de jogadores no mercado de inverno, transferências de Welthon, Seri e Diogo Jota e os contratos celebrados com Rabiola e Mário Felgueiras.

Autor: José Santos