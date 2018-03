Continuar a ler

"Foi um jogo espetacular da nossa parte, até pelas circunstâncias do futebol português. Ainda hoje comentámos ao almoço, que é triste estas polémicas onde nos envolvem. Nós só queremos jogar e o que pedimos é respeito pelos jogadores."



Penálti defendido



"Também estudamos os penáltis, temos vídeos e no ano passado o Brahimi bateu-me um penálti para o mesmo lado. A sorte também esteve connosco. Temos de celebrar."

Para além de Miguel Vieira, que marcou o golo da vitória, também Mário Felgueiras foi figura no triunfo do Paços de Ferreira sobre o FC Porto , ao travar um penálti de Yacine Brahimi a meio da segunda metade. Após o encontro, o guardião dos castores enalteceu a importância do triunfo alcançado e aproveitou para deixar uma mensagem a pedir respeito para com os profissionais de futebol."Necessitávamos urgentemente deste fôlego. Foi uma vitória muito suada, muito difícil. As finais começam a ser menos e hoje estamos todos de parabéns. Foi um jogo praticamente perfeito da nossa parte. Espero que seja uma rampa de lançamento, mas é preciso dar continuidade. De nada vai servir se perdermos na próxima jornada.

Autores: Rúben Tavares e José Miguel Machado