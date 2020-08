O P. Ferreira garantiu um reforço para a sua posição mais recuada. Michael chega emprestado pelo Atlético Mineiro por uma temporada, com os castores a terem a possibilidade de exercer a opção de assinar em definitivo com o guardião, ficando com 70% dos direitos económicos do jogador, de 25 anos.





O guarda-redes já assinou e será oficializado brevemente pelos pacenses. Segundo o portal brasileiro 'Superesportes', o P. Ferreira venceu a concorrência de Moreirense, Belenenses SAD e Avaí por Michael.A contar até ao momento com apenas Marco Ribeiro e o júnior José Oliveira como opções para a baliza, Pepa vê chegar uma cara nova para um posto deficitário.