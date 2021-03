Mudanças em perspetiva no P. Ferreira para o jogo com o Nacional

O mau desempenho do P. Ferreira nos Açores (derrota por 3-0 frente ao Santa Clara) deixa antever alterações na equipa para o jogo de sexta-feira, com o Nacional.





Pepa admitiu no final da partida frente ao Santa Clara que os jogadores não estiveram à altura do que vinham demonstrando no campeonato e isso poderá implicar mudanças na defesa e no ataque. No sector mais recuado, Marco Baixinho e Pedro Rebocho poderão ser novamente chamados para entrar na equipa titular, à semelhança de João Amaral no ataque. O extremo tem sido suplente utilizado e sempre que entra consegue criar desequilíbrios na zona de finalização.Para o embate com insulares, Pepa ainda não poderá contar com os lesionados Jorge Silva e Diaby.