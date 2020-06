Nas bancadas dos cafés

O departamento de marketing do P. Ferreira encontrou no comércio local uma forma de atrair os adeptos que não podem acorrer ao estádio. Assim, com o slogan ‘nem todas as bancadas estão fechadas’, vários estabelecimentos comerciais (cafés e restaurantes) aderiram ao repto e criaram as condições necessárias de segurança para receberem muitas dezenas de adeptos devidamente equipados com as cores do clube.

Esta foi a ideia desenhada pelos responsáveis do clube com o objetivo de criar uma rede de apoio à equipa e, em simultâneo, promover o comércio local nesta retoma da economia.