O P. Ferreira oficializou ontem a rescisão amigável do contrato com o treinador João Henriques, que era válido até junho de 2019, e ficou com a via aberta para poder garantir Vítor Oliveira para a próxima temporada, sendo que o ex-treinador do Portimonense reúne-se hoje na Mata Real com a direção dos pacenses para finalizar o acordo e depois ser confirmado como novo treinador dos castores.

A saída de João Henriques era expectável por não ter conseguido evitar que a equipa descesse de divisão e, como a realidade agora é outra, a direção do clube entendeu que a melhor solução passará pela contratação de um treinador experiente e conhecedor da realidade da 2ª Liga. Vítor Oliveira é o escolhido, dado que que cumpre os requisitos na perfeição.

Na sequência da comunicação da saída de João Henriques, o P. Ferreira publicou ontem uma nota de agradecimento ao treinador e à sua equipa técnica: "O P. Ferreira agradece a disponibilidade, empenho e profissionalismo demonstrados pela equipa técnica ao serviço do clube desejando-lhe as maiores felicidades para o futuro." Henriques havia chegado em janeiro para substituir Petit, isto depois de já ter treinado o Leixões na temporada transata.

Autor: José Santos