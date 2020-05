Novos testes à Covid-19 antes dos treinos em conjunto

Pepa pretende retomar os treinos em conjunto no início da próxima semana, mas esta decisão está dependente dos resultados dos testes de despistagem à Covid-19. Os jogadores do plantel serão novamente testados no fim de semana e, se os resultados forem negativos, estarão reunidas as condições para iniciar uma nova fase da preparação da equipa para o regresso do campeonato, agendado para 4 de junho.





De resto, Simão Bertelli e Adriano Castanheira continuam entregues ao departamento médico a recuperarem de problemas físicos.