«O Paços de Ferreira não pode assumir e transformar o infortúnio de terceiros num problema seu»

O Paços de Ferreira reagiu, esta sexta-feira, à polémica tentativa de adiamento do jogo a contar para a 7.ª jornada da Liga NOS, inicialmente agendado para este sábado (15h30), proposta pelo Moreirense, afirmando que o clube pacense "não pode assumir e transformar o infortúnio de terceiros num problema seu".





Recorde-se que os cónegos têm cerca de 25 pessoas, entre jogadores, membros do staff técnico e da direção, infetadas pela Covid-19."O F.C. Paços de Ferreira, Sduq, Lda. (FCPF), vem pelo presente informar que na passada 2ª feira, dia 2 do corrente mês, foi contatado na pessoa do seu Presidente, com vista ao eventual reagendamento do jogo com a Moreirense Futebol Clube – Futebol SAD, previamente marcado para o próximo dia 7, amanhã.Prontamente demonstrou a sua disponibilidade desde que as consequências daí decorrentes não viessem a prejudicar desportivamente o FCPF, designadamente em momentos em que se pudesse verificar a ausência de atletas, em intervalos entre jogos e micro-ciclos programados.Mais deu conhecimento que seria necessário um entendimento durante esse mesmo dia de forma a não afetar a programação da atividade da equipa de futebol profissional.Durante todo o restante dia, não foi possível encontrar soluções consensuais entre os clubes.Não obstante, ultrapassado o prazo estipulado, o FCPF voltou apenas a ser contatado na pessoa do seu Presidente no dia 4/11/2020, tendo o mesmo sugerido que a Moreirense SAD solicitasse à Liga Portugal uma reunião entre as partes, para que de forma célere e eficaz se encontrassem soluções para o necessário reagendamento do jogo.Ainda nesse dia, no final da noite, o FCPF foi convocado para a realização de uma reunião nas instalações da Liga Portugal, no dia 5/11/2020, à qual compareceu juntamente com o representante da Moreirense SAD.Discutido o tema juntamente com a Liga Portugal, o FCPF transmitiu a disponibilidade para o reagendamento e teve nessa reunião conhecimento do alegado elevado número de infetados pela Covid-19.Esclareceu as condicionantes para a designação da nova data, designadamente a participação de atletas seus em jogos de seleção e a necessidade de realização da 7ª e 8ª jornadas da Liga NOS em tempo útil, de modo a permitir que o FCPF, possa, legitimamente aspirar à participação da fase final da Taça da Liga.Para que se cumprissem as condicionantes tornar-se-ia a concordância de outras sociedades desportivas para que se evitasse a sobreposição de datas nas jornadas subsequentes, o mesmo sucedendo com a necessidade de aceitação por parte do operador televisivo quanto às datas a designar e jogos a alterar.Assumiu a Moreirense SAD o compromisso de diligenciar pela obtenção da anuência destes intervenientes para datas que inclusivamente, ficaram pré-definidas nessa reunião.Mais foi assumido o envio à Liga Portugal da lista dos atletas impedidos de comparecer no jogo designado.Finalmente, ficou acertado que tudo deveria estar esclarecido e solucionado durante a tarde do dia 5/11/2020.Uma vez que até às 18h, o FCPF não havia sido contatado por nenhuma entidade, designadamente a Moreirense SAD, dando conta da possibilidade ou impossibilidade das entidades envolvidas no pretendido reagendamento, transmitiu que uma vez que não se encontravam verificadas as condições consensualmente assumidas, tornar-se-ia imperativo a realização do jogo designado para o dia 7/11/2020.Desde a reunião ocorrida pelas 11:30 na sede da Liga Portugal, o FCPF não voltou a ser contatado direta ou indiretamente pela Moreirense SAD, crendo que não lhe foi possível obter as necessárias concordâncias dos demais intervenientes.O FCPF tomou conhecimento do comunicado da Moreirense SAD, e sem equacionar a veracidade dos factos e motivos aí invocados, não pode assumir e transformar o infortúnio de terceiros num problema seu.O FCPF tem toda a legitimidade para lamentar todo este processo, tanto mais que foi voz ativa e permanente durante a paragem do campeonato na época 2019/2020, de que haveria necessidade de criar regras, mesmo com carater excecional, para situações desta natureza, sendo que essa sua pretensão não mereceu o acolhimento devido.Apesar disso, e sem que tenha qualquer garantia de que numa situação idêntica teria a compreensão de uma outra qualquer sociedade desportiva, tudo fez que de si dependia para encontrar uma solução consensual.A Liga Portugal terá com certeza uma posição formal sobre todo este processo que não será ímpar e a quem compete a aplicação dos Regulamentos que as sociedades desportivas aprovaram (infelizmente) em prejuízo próprio.Sabemos que esta é uma situação que pode afetar todas as sociedades desportivas, mas importa minimizar riscos e é por essa razão que o FCPF implementou regras rígidas e despende milhares de euros mensalmente no cumprimento dessas regras e na realização de testes, com afetação grave do seu orçamento.Desejamos a todos aqueles que possam estar a viver as consequências desta pandemia um rápido restabelecimento", pode ler-se.