Oficial: Marcelo reforça defesa do P. Ferreira

É oficial! Marcelo foi anunciado há instantes como reforço do P. Ferreira. O defesa-central brasileiro, que já passou por Sporting, Rio Ave ou Leixões, é a quarta contratação dos castores neste mercado de inverno, juntando-se a Adriano Castanheira, João Amaral e Eustáquio.





Nos últimos dias tinha rescindido o contrato que o ligava aos Chicago Fire, equipa da MLS, campeonato de futebol dos Estados Unidos da América.Tal como o nosso jornal já havia noticiado, o contrato de Marcelo com o P. Ferreira será válido até ao final da temporada 2020/21.Aos 30 anos, Marcelo regressa ao futebol português, ele que entrou no nosso país pela porta do Ribeirão, em 2010/11.