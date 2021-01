O Olympiacos confirmou a contratação de Oleg Reabciuk ao Paços de Ferreira. O lateral de 22 anos assinou até ao verão de 2025 pelo clube grego orientado por Pedro Martins, treinador que se revelou decisivo para a decisão do jogador moldavo.





É que, comoadiantou, o FC Porto exerceu o direito de preferência junto do Paços, igualou a proposta do clube grego mas Oleg teve a última palavra, escolhendo o emblema helénico.O FC Porto vai receber cerca de um milhão de euros pela tranche do passe que detinha.