Oleg fecha ala esquerda do P. Ferreira em Alvalade

Os castores alcançaram uma vitória importante em Vila do Conde, no jogo que encerrou a jornada do reatamento, mas a expulsão de Bruno Teles obriga o treinador Pepa a ter de fazer alternações no corredor esquerdo da defesa para a visita a Alvalade e tudo aponta para o regresso de Oleg à titularidade.

Curiosamente, o defesa natural da Moldávia falhou o jogo com o Rio Ave devido a castigo, mas apresenta-se como a alternativa natural para o bloco defensivo que Pepa está a preparar para o teste frente aos leões.

De resto, o plantel pacense não perdeu tempo e já começou ontem a preparar a deslocação a Alvalade. Treino de descompressão para titulares e mais prolongado para os restantes elementos no relvado secundário da Mata Real, mas com Simão Bertelli e Adriano Castanheira ainda entregues ao departamento médico.