Oleg: «Perder assim custa»

Oleg marcou o golo do Paços de Ferreira diante do Benfica e não escondeu a sua desilusão por perder no último segundo.





"Foi um grande jogo por parte das duas equipas. Nós viemos com o intuito de ganhar e fizemos o primeiro golo. Depois conseguimos aguentar bem, mas não o fizemos até ao final... Perder assim custa mas não há nada a fazer e temos de pensar no próximo jogo", afirmou o defesa, à BTV, onde se ainda se revelou tranquilo em relação ao futuro: "Saímos de cabeça erguida mas se continuarmos a jogar assim vamos ganhar muito mais do que perder".