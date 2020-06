Oleg seguro no corredor

A regularidade que Oleg tem demonstrado sempre que é chamado por Pepa para assumir funções no lado esquerdo da defesa apresenta-se como o principal argumento para o treinador continuar a apostar no defesa para a deslocação a Tondela. É certo que Bruno Teles também faz parte das opções, mas nem a maior experiência do brasileiro deverá justificar a sua entrada de início. Assim, tudo indica que as mudanças na defesa apenas deverão acontecer no eixo, com a provável entrada de Maracás, para o lugar de Marco Baixinho. Bruno Santos também espreita uma oportunidade no lado direito, mas a opção tem recaído sempre em Jorge Silva.