P. Ferreira cancela treino devido a quatro casos de Covid-19 no plantel

O Paços de Ferreira cancelou o treino matinal desta segunda-feira como forma preventiva de propagação da Covid-19. Como há quatro jogadores do plantel infetados, os responsáveis do clube optaram por reportar o caso à delegada de saúde, a qual aconselhou ao cancelamento do treino para minimizar os riscos.

Os jogadores foram todos testados durante o dia e os resultados serão conhecidos ainda hoje. Só regressarão aos trabalhos amanhã se não for detetado qualquer surto entre os elementos do plantel.

Recorde-se que todos os jogadores do Paços de Ferreira foram recentemente vacinados contra a Covid-19.