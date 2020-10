P. Ferreira com foco na vitória à espera de Pepa

O P. Ferreira viaja hoje para a Madeira com a ambição de conseguir a primeira vitória fora de portas. Um desejo partilhado por Samuel Correia, na antevisão do embate com o Nacional, agendado para amanhã. “Estamos preparados e focados em chegar à Madeira e fazermos um excelente jogo”, referiu o treinador adjunto dos castores, que fez a antevisão do encontro por via de Pepa se encontrar infetado com Covid-19. “Será mais um adversário difícil, é uma equipa que se sente confortável com bola e forte na transição ofensiva. Vamos ter um desafio interessante, mas queremos elevar o nosso jogo, fazer coisas boas”, acrescentou.





A presença de Pepa no banco de suplantes está dependente do resultado do teste à Covid-19 realizado ontem.