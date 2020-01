O Paços de Ferreira anunciou esta quinta-feira a contratação de Denilson até junho de 2021. O avançado, que jogou no Tondela na primeira metade da temporada, chegou por empréstimo do Atlético Mineiro e é o quinto reforço garantido nesta reabertura do mercado.





O atleta de 24 anos fez a sua formação no Fluminense, e em 2014/2015 teve a sua primeira experiência europeia, na equipa B do Granada. Depois de duas épocas em Espanha, Denilson seguiu para o Neftchi, do Azerbaijão. De regresso ao Brasil, em 2017, passou por alguns clubes do Brasileirão, como Avaí, São Paulo, Vitória e Atlético Mineiro.Na época passada, Denilson fez também meia temporada na Arábia Saudita, representando o Al-Faisaly – clube onde jogou 12 partidas e marcou seis golos.