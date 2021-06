P. Ferreira goleia equipa de Sub-19 no primeiro teste da pré-época

O P. Ferreira goleou a equipa de Sub-19, por 5-0, naquele que foi o primeiro teste de Jorge Simão no comando técnico dos castores.

A inda com muitas ausências no plantel, por causa do período de quarentena que vários elementos estão a cumprir, o treinador aproveitou por observar alguns jogadores que foram pouco utilizados na época passada e outros que estiveram emprestados.

João Pedro (5’), Marco Baixinho (23’), Adriano Castanheira (36’), Pedro Martelo (64’) e Matchoi (82’) foram os autores dos golos. Jorge Simão colocou de início André Ferreira; Jorge Silva, Marco Baixinho, Lima, Bastos, Simão Rocha, Ibrahim, Dor Jan, Hélder Ferreira, João Pedro e Adriano Castanheira. Jogaram ainda: Jeimes e Zé Oliveira, F. Fonseca, Matchoi, Silvera e Pedro Martelo.